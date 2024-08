Feyenoord-speler wekt verbazing met bezoek aan Formule 1: 'Je hoort toch bij je club te zijn?'

Quilindschy Hartman is zondagmiddag niet aanwezig op Het Kasteel bij de wedstrijd Sparta Rotterdam - Feyenoord. De geblesseerde linksback geeft de voorkeur aan een bezoek van de Formule 1 Grand Prix van Nederland in Zandvoort.

"Ik volg de F1 wel", zegt Hartman in de pitstraat voor de camera van de NOS. "Mijn schoonvader heeft me erop gebracht. Hij is er ook bij, leuk dat ik hem mee kan nemen."

Hartman is supporter van Red Bull-coureur Max Verstappen. "Sowieso is het leuk als iemand zijn droom volgt", aldus de linksback. "Hij doet dat natuurlijk al van kleins af aan, samen met zijn vader. Het hele verhaal is natuurlijk heel leuk."

Ook van PSV is een delegatie aanwezig in Zandvoort. Zo werden Peter Bosz, Sergiño Dest en Joey Veerman gespot bij de racewedstrijd.

PSV speelde op zaterdag al tegen Almere City FC (1-7 winst), maar Feyenoord heeft gelijktijdig met de F1 een wedstrijd tegen Sparta. Het bezoek van Hartman aan de Grand Prix bevreemdt sommigen daarom.

"Hartman is vandaag op 't circuit van Zandvoort, dat terwijl Feyenoord speelt", zegt iemand op X. "Ik vind dat echt niet kunnen, je hoort toch bij je club te zijn? Veerman is er ook, maar die is vrij en z'n club speelt niet."