Feyenoord slechts één plek verwijderd van Ajax op UEFA-coëfficiëntenlijst

Feyenoord lijkt op korte termijn over Ajax heen te wippen op de UEFA-coëfficiëntenlijst. De Amsterdammers bezetten komend jaar de 26ste plek op de prestigieuze ranking, terwijl Feyenoord als 27ste club van Europa aan het seizoen begint. Landskampioen PSV staat op de 32ste plek van de coëfficiëntenlijst.

Bij het opstellen van de lijst kijkt de UEFA naar Europese prestaties in de voorgaande vijf seizoenen. De ranking is onder meer van belang voor het bepalen van de potindeling bij lotingen van de Champions League, Europa League en Conference League. Feyenoord heeft de afgelopen jaren onder Arne Slot behoorlijk wat sprongen gemaakt in de ranking.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Toen de naar Liverpool vertrokken succescoach begon aan zijn klus in De Kuip, stond Feyenoord nog op plaats 68 in de UEFA club ranking. In zijn eerste seizoen loodste Slot de Rotterdammers naar de finale van de Conference League, waarin AS Roma met 1-0 te sterk was.

In de twee seizoenen daarna was Roma het eindstation in de knock-outfase van de Europa League. Hoewel Feyenoord geen beslag wist te leggen op eremetaal, heeft de Stadionclub behoorlijk wat coëfficiënten verzameld.

Feyenoord (27) begint aan het komende seizoen met 53.000 punten, slechts 1.000 achter Ajax (26). De Amsterdammers verliezen na het seizoen 2024/25 liefst 19.000 punten, die werden verzameld in het seizoen 2020/21. Feyenoord verliest om dezelfde reden slechts 4.000 punten na dit jaar. Ajax zal een extreem goede Europese campagne moeten draaien om boven de rivaal te blijven.

Nummer 32 PSV volgt op gepaste afstand met 48.000 punten. Verder zijn AZ (39), FC Twente (117), Go Ahead Eagles (118), Vitesse (119) en Willem II (120) als Nederlandse clubs terug te vinden in de ranking.

Real Madrid is met 119.000 punten de naaste achtervolger van lijstaanvoerder Manchester City (123.000 punten). Bayern München, Liverpool, AS Roma, Paris Saint-Germain, Villarreal, Borussia Dortmund, Chelsea en Inter completeren de top tien van de ranglijst.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties