Feyenoord slaat twee vliegen in één klap en pikt wederom talenten op bij Ajax

Na Jivayno Zinhagel (15) maken ook broers Tim de Koning (15) en Nick de Koning (17) de overstap van Ajax naar Feyenoord. Dat maakt de Rotterdamse club donderdagochtend bekend via de officiële kanalen. Beiden hebben in De Kuip tot medio 2027 getekend.

De overstap van de gebroeders De Koning hing al even in de lucht. Volgens Ajax Showtime had Feyenoord het duo een goed contractvoorstel gedaan, naast een uitgestippeld toekomstplan. Inmiddels zijn de transfers in kannen en kruiken.

Two brothers join the ??amily ???? Nick de Koning (17) ? #FeyenoordO19 Tim de Koning (15) ? #FeyenoordO17#VarkenoordView — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) July 11, 2024

De broers komen op de clubwebsite van Feyenoord kort aan het woord. “Ik kijk er naar uit om bij Feyenoord de volgende stappen te gaan zetten als voetballer. Het is voor ons allebei een nieuwe club, een nieuwe omgeving, maar ik heb er heel veel zin en vertrouwen in. Ik kan niet wachten tot het seizoen gaat beginnen”, aldus Nick.

Ook Tim kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging in Rotterdam-Zuid. “Feyenoord heeft ons uitgebreid laten zien wat voor plannen ze met ons hebben op sportief gebied. Dat voelde meteen goed en dus wilden we graag deze stap zetten. We zijn nog jong, kunnen nog veel leren, dus is het aan ons allebei om hard te werken en te laten zien wat we waard zijn.”

De vijftienjarige Tim de Koning behoorde afgelopen seizoen tot de betere spelers bij Ajax Onder 15. De middenvelder, die ook als verdediger uit de voeten kan, werd al geruime tijd gevolgd door Feyenoord. Tim de Koning is tweevoudig jeugdinternational van Nederland Onder 15.

Nick de Koning, eveneens middenvelder, had bij Ajax Onder 17 geen vaste basisplaats, maar maakte aan het eind van het seizoen wel een goede indruk op de Future Cup. De finaledag moest hij overigens missen door een blessure.

Tim de Koning gaat bij Feyenoord Onder 17 samenspelen met Zinhagel, die eveneens koos voor een gevoelige transfer naar Varkenoord. Nick de Koning gaat spelen in Feyenoord Onder 19, waar Dennis te Braak, Ulrich van Gobbel en Ibrahim Afellay aan het roer staan.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties