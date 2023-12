Feyenoord schuwt geen middel tegen Volendam: ‘De schwalbe van het jaar’

Feyenoord moest donderdagavond alle zeilen bijzetten om thuis te kunnen winnen van nummer zeventien FC Volendam (3-1 winst). Igor Paixão probeerde diep in de tweede helft een penalty te versieren, maar kreeg in plaats daarvan een gele kaart van scheidsrechter Martin van den Kerkhof. "Is dit de schwalbe van het jaar?", vraagt ESPN op X.

Lang stond het 1-1 in De Kuip. Paixão passeerde in de 75ste minuut bij die stand zijn directe tegenstander Brian Plat, maar ging vervolgens zonder contact naar het gras. "Het rare is: hij is erlangs", zegt commentator Mark van Rijswijk dan ook. "Waarom doe je dit? Hij weet, neem ik aan, dat er een VAR is. Dus zelfs als de scheidsrechter erin trapt, dan nog krijgt hij geen penalty uiteindelijk."

