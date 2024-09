Feyenoord schrijft zomeraanwinst niét in voor Champions League-voetbal

De UEFA heeft de spelerslijst van Feyenoord voor de competitiefase van de Champions League bekendgemaakt. De Rotterdammers hebben de geblesseerde Quilindschy Hartman logischerwijs niet ingeschreven, maar ook zomeraanwinst doelman Plamen Andreev ontbreekt.

Vlak voor de transferdeadline maakte Feyenoord bekend zich versterkt te hebben met Andreev. Het keeperstalent kwam over van de Bulgaarse topclub Levski Sofia en heeft een contract tot medio 2029 ondertekend in De Kuip.

Toch zal trainer Brian Priske in de Champions League geen beroep gaan doen op de keeper, die ontbreekt op de ingeleverde spelerslijst. Justin Bijlow, Timon Wellenreuther en Mannou Berger zijn wél ingeschreven.

De clubs die Champions League-voetbal spelen dienen zowel een A-lijst als een B-lijst in. Op de A-lijst staan maximaal 25 spelers. Op de B-lijst mag een onbeperkt aantal spelers staan, al moeten die namen wel tussen hun 15de en 21ste minimaal twee seizoenen op rij voor hun club hebben gespeeld.

Feyenoord heeft ervoor gekozen om Gjivai Zechiël, die dit seizoen al in twee van de drie gespeelde Eredivsie-wedstrijden minuten maakte, niet te noteren op de A-lijst. Hij staat wel op de B-lijst, waardoor hij dus ‘gewoon’ in actie kan komen in de Champions League.

De negentienjarige Andreev kon niet ingeschreven worden voor de B-lijst, omdat hij natuurlijk niet twee aaneengesloten seizoen in een jeugdelftal van Feyenoord heeft gespeeld.

Deze spelers heeft Feyenoord ingeschreven voor de Champions League

Doelmannen: Justin Bijlow, Timon Wellenreuther, Mannou Berger

Verdedigers: Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Gijs Smal, Facundo González, Hugo Bueno, Gernot Trauner, Jeyland Mitchell, Jordan Lotomba, Dávid Hancko

Middenvelders: In-beom Hwang, Ramiz Zerrouki, Quinten Timber, Calvin Stengs, Antoni Milambo, Chris-Kévin Nadje

Aanvallers: Ayase Ueda, Igor Paixão, Luka Ivanusec, Julián Carranza, Anis Hadj-Moussa, Santiago Gimenez, Ibrahim Osman.