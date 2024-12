Feyenoord schat in dat 'lang gekoesterde wens' 30 tot 50 miljoen euro kost

Feyenoord en Stadion Feijenoord willen op termijn één organisatie worden, zo maakt de Rotterdamse club dinsdag officieel wereldkundig. Hiervoor is reeds een zogeheten Letter of Intent ondertekend. De plannen werden maandag op de Aandeelhoudersvergadering (AVA) van Stadion Feijenoord naar buiten gebracht.

''Eenwording is behalve een lang gekoesterde wens inmiddels ook een noodzaak, zo kregen de aandeelhouders uitgelegd. Stadion Feijenoord ziet namelijk geen kans de komende jaren uit eigen middelen De Kuip op het vereiste niveau te houden'', zo valt onder meer te lezen in het statement op de website van Feyenoord.

Om de komende vijftien jaar gebruik te kunnen blijven maken van De Kuip zijn 'grootschalige onderhoudswerkzaamheden en verbeteringen nodig'. Het gaat met name om achterstallig onderhoud.

Ook moeten er stappen worden gezet op het gebied van veiligheid, om zo de regels van de UEFA na te kunnen leven. Daarnaast is er de noodzaak om de horecavoorzieningen in De Kuip een upgrade te geven.

''Het totale kostenplaatje dat hiermee is gemoeid wordt geschat op 30 tot 50 miljoen euro'', geeft de Feyenoord-leiding inzicht in het financiële plaatje dat aan de verbeterpunten in Rotterdam-Zuid hangt.

De integratie van Stadion Feijenoord binnen de Feyenoord-organisatie is hiervoor noodzakelijk, zo oordeelt men in Rotterdam. ''Hiermee kan de continuïteit worden gewaarborgd, ontstaat een sterke basis voor zowel de stakeholders van Stadion Feijenoord als Feyenoord en zal sprake zijn van synergievoordelen.''

Beide partijen werken momenteel aan een plan om goedkeuring te krijgen van de aandeelhouders van Stadion Feijenoord. Het voorstel moet nog voor het einde van dit seizoen worden ingediend.