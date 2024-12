Feyenoord presenteert midden in het seizoen nieuw wedstrijdshirt: 'A piece of home'

Feyenoord heeft vrijdag een nieuw tenue gepresenteerd. Via de officiële kanalen laten de Rotterdammers weten dat het vierde shirt beschikbaar is in de fanshop. Het design van het tricot is gebaseerd op de spelerstunnel in De Kuip, waarin een vergelijkbaar patroon is afgebeeld.

“Het Feyenoord Vierde Shirt is een ode aan de iconische spelerstunnel van de Kuip”, zo meldt de club via de officiële kanalen. “Het ontwerp is geïnspireerd op de artistieke vormen en goudgele handgeschilderde muren van de tunnel. De zwarte elementen in het shirt zorgen voor een stijlvolle afwerking.”

Donderdag maakte Feyenoord al bekend dat er een nieuw shirt gepresenteerd zou worden en enkele beelden waren al gelekt via social media. Het is niet geheel duidelijk in welke wedstrijden de Rotterdammers de nieuwe outfit zullen dragen.

Verder laat de club weten dat kopers van het shirt vrijdag gratis toegang krijgen tot de spelerstunnel en het veld vóór 14.00 uur ‘s middags.