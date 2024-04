Feyenoord plukt nieuwe hoofd jeugdopleiding weg bij Rangers

Feyenoord heeft Zeb Jacobs aangesteld als nieuwe Head of Academy, meldt de club maandagmiddag via de officiële kanalen. Jacobs komt over van Rangers FC en is de opvolger van Rini Coolen.

Coolen vertrekt na dit seizoen bij Feyenoord. Op de website van de Rotterdammers liet de club eerder al weten dat de samenwerking is beëindigd vanwege een meningsverschil over hoe de club de jeugdopleiding zou moeten inrichten.

Jacobs is nu dus zijn vervanger. De pas 29-jarige Belg tekent een contract tot medio 2027 in De Kuip en komt over van Rangers, waar hij werkzaam was als Academy Director.

“Na een zorgvuldige selectieprocedure hebben we met Zeb een uitstekende opvolger van Coolen in huis gehaald”, aldus Jelle Goes, recruitment & development manager bij Feyenoord via de clubwebsite.

Op de officiële kanalen van de huidige landskampioen van Nederland geeft ook Jacobs zelf een reactie. “Als een grote club als Feyenoord zich voor je meldt dan is dat niet alleen een compliment maar ook een prachtige kans.”

“Feyenoord Academy is een jeugdopleiding met een uitstekende staat van dienst en prachtige faciliteiten. Aan mij de eervolle taak om samen met alle coaches en overige staf Varkenoord, dat al vele grote talenten voort heeft gebracht, naar het volgende niveau te brengen en zo de verbindingsschakel naar en levensader van Feyenoord 1 te zijn. Een mooie uitdaging, waar ik heel veel zin in heb”, besluit Jacobs.

Jacobs begon zijn loopbaan als Technical Coach bij KV Mechelen, alvorens hij in 2018 Head of Development werd bij Royal Antwerp FC. De afgelopen seizoen was hij dus werkzaam in Schotland, bij Rangers.

