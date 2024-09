Feyenoord op rapport: één speler scoort een 7, Zerrouki krijgt het laagste cijfer

Feyenoord heeft donderdagavond een rampzalige Champions League-ouverture beleefd tegen Bayer Leverkusen. De ploeg van trainer Brian Priske ging in eigen huis met 4-0 onderuit tegen Bayer Leverkusen. Voetbalzone beoordeelt alle basisspelers met een rapportcijfer.

Timon Wellenreuther 4,5

Vier tegengoals in één helft. Voor Wellenreuther moet het een van de meest rampzalige avonden in zijn voetbalcarrière zijn geweest. De Duitse goalie deelde mee in de malaise en ging bij de 0-4 hopeloos in de fout. Een ogenschijnlijk makkelijke bal eindigde via de benen van de keeper in het eigen doel. Lange ballen eindigden vaak in balbezit voor Bayer Leverkusen. Een totale offday.

Imago

Jordan Lotomba 5

Hoewel hij nauwelijks in het spel voorkwam in de eerste helft, werd wel duidelijk dat Lotomba niet kan tippen aan het niveau dat Lutsharel Geertruida de afgelopen jaren op de mat legde in De Kuip. De Zwitser had in de eerste helft een pijnlijke miscommunicatie met Ramiz Zerrouki en wist zich in voetballend opzicht niet te onderscheiden. Nadat hij twee keer zijn directe tegenstander liet lopen bij een tegengoal ging hij er na een uur vanaf.

Gernot Trauner 5

Trauner deed het voetballend een stuk beter dan zijn Zwitserse collega. De Oostenrijker, nog altijd geliefd bij het Rotterdamse publiek, zocht continu de oplossing tussen de linies. Dat lukte niet altijd, mede doordat Leverkusen zijn huiswerk had gedaan. Toen hij op slag van rust aan de noodrem trok kwam hem dat op de eerste gele kaart van de wedstrijd te staan. Na rust mocht hij vooral Boniface bedanken dat roekeloos ingrijpen niet werd afgestraft.

Thomas Beelen 5,5

Voor Thomas Beelen was het een test van jewelste. Tegen Victor Boniface, afgelopen seizoen goed voor veertien goals en acht assists in de Bundesliga, mocht de centrale verdediger laten zien wat hij in huis had. Waar het vorig jaar lukte om Romelu Lukaku in zijn broekzak te houden, kon Beelen niet voorkomen dat Boniface op fraaie wijze betrokken raakte bij een goal middels een artistiek hoogstandje. Desondanks een magere voldoende voor de mandekker.

Dávid Hancko 6

Was samen met Hwang In-Beom een van de weinige lichtpuntjes aan de kant van Feyenoord. Deed in balbezit weinig verkeerd, maar had wel moeite met de aanvalsdrang van Jeremie Frimpong. Hancko kon niet voorkomen dat de Oranje-international nog voor rust twee assists op zijn naam zette. De Slowaak kreeg de handen op elkaar toen hij met een risicovolle tackle Frimpong met succes van de bal gleed in de eigen zestien.

Hwang In-Beom 7

Had slechts één keer meegetraind bij Feyenoord, maar dat was voldoende voor Priske om de Zuid-Koreaan zijn debuut te gunnen. Was in de eerste helft het dichtst bij een doelpunt met schoten van afstand. "Hij voelt zich comfortabel op het middenveld, daar gaan we nog veel van zien", zag ook Royston Drenthe. Pierre van Hooijdonk voegde daar aan toe: "Het enige lichtpuntje bij Feyenoord aan de bal." Een prima eerste beurt voor de middenvelder.

Imago

Ramiz Zerrouki 4

Hij is vaak het mikpunt van kritiek en tegen Bayer Leverkusen werd andermaal duidelijk waarom. Al na vier minuten spelen verslikte Zerrouki zich in zijn directe tegenstander, die razendsnel omschakelde en Florian Wirtz in staat stelde om de 0-1 aan te tekenen. De Algerijn dacht zijn fout snel goed te maken met een goal uit een corner, maar stond buitenspel. Priske verloste hem halverwege het duel uit zijn lijden voor Gijs Smal.

Quinten Timber 5

Van een aanvoerder verwacht je toch meer als een ploeg halverwege het duel op een 0-4 achterstand staat. Timber was, als verlengstuk van Priske, niet in staat om de boel om te draaien en kreeg het niet voor elkaar om de koppen bij elkaar te steken. Een knap schot na een klein uur spelen werd gepakt door doelman Lukás Hrádecký, maar verder was Timber ook in aanvallend opzicht onzichtbaar. Onderaan de streep scoorde de captain dan ook een onvoldoende.





Antoni Milambo 4,5

"Het is de mannen tegen de jongetjes", zei Van Hooijdonk halverwege bij Ziggo Sport. En dat ging zeker op voor Antoni Milambo. De aanvaller kwam zichtbaar te kort op het allerhoogste niveau, zowel fysiek als technisch. Het is niet voor te stellen dat hij nog aan de aftrap verschijnt zodra Calvin Stengs terugkeert van zijn blessure. Milambo werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald door Priske.



Santiago Gimenez 5,5

De Mexicaan liep zich de longen uit het lijf, maar kwam nauwelijks in het stuk voor. Met Edmond Tapsoba, Jonathan Tah en Piero Hincapie als directe tegenstanders moet Gimenez zich als een spookrijder in de eigen voorhoede hebben gevoeld. De oersterke defensie gaf de spits van Feyenoord geen centimeter ruimte. Dat Priske hem liet staan bij de komst van Ayase Ueda moet Gimenez goed hebben gedaan.

Imago





Igor Paixão 5,5

Paixão legde net als Gimenez veel energie in de wedstrijd, maar was lang niet altijd gelukkig in zijn acties. Een goede schietkans na een half uur spelen eindigde op de vuisten bij Hrádecký. Ook voor Paixão geldt dat er meer van hem wordt gevraagd op het allerhoogste clubtoneel. Priske haalde hem na een uur spelen naar de kant voor Ueda.