Feyenoord op poleposition voor Babadi: PSV'er raakt overtuigd van plannen

Feyenoord is hard op weg Isaac Babadi in te lijven, zo meldt 1908.nl. De middenvelder (18) zou concrete gesprekken voeren en overtuigd zijn van de plannen die de club hem heeft voorgelegd. Babadi loopt komende zomer uit zijn contract bij PSV en kan dan transfervrij ingelijfd worden. Naast Feyenoord dingt ook Olympique Marseille nadrukkelijk naar zijn handtekening.

Bekend was de Rotterdamse interesse in het PSV-talent. Afgelopen weekend is de toenadering concreet geworden.

De technische staf van Feyenoord sprak met Babadi + entourage, die een positief gevoel aan dat al overhielden. De Rotterdammers zien hem als potentiële versterking op twee posities.

Namelijk die van aanvallende middenvelder – Babadi's 'gebruikelijke' positie – en die van linksbuiten. Voor de linkervleugel heeft Feyenoord ook nog altijd Luciano Rodríguez op het oog.

De aanvaller van Liverpool Montevideo, die in januari al dicht bij een transfer naar De Kuip was, lijkt echter op weg naar Charlotte FC. De MLS-club is bereid het transferrecord te breken om Rodríguez naar de Verenigde Staten te halen.

Enter: Babadi, die ook nog altijd in gesprek is met PSV. Feyenoord zou echter financieel en sportief aantrekkelijkere plannen hebben.

Ook Olympique Marseille is concreet in de markt, maar Babadi blijft bij voorkeur in Nederland. De rechtspoot wil eerst slagen in de Eredivisie, en dan pas de landsgrenzen oversteken.

Afellay adviseert

Ibrahim Afellay had onlangs nog een duidelijk advies voor Babadi: blijven. De analist ziet het perfecte plaatje al bestaan in Eindhoven.

"Deze jongen speelt bij een geweldige club, heeft genoeg om voor te spelen. Als je kijkt naar welke weg Saibari heeft bewandeld... En hij heeft een trainer die niet schroomt om jonge spelers voor de leeuwen te gooien. Maar het is een jongen met goudzoekers om zich heen", sprak Afellay bij NOS Studio Voetbal.

