Feyenoord ontvangt ‘verhoogd’ miljoenenbod op verdediger Jeyland Mitchell

RC Lens wil Jeyland Mitchell spoedig naar Frankrijk halen, zo blijkt uit een update van Voetbal International. De subtopper uit de Ligue 1 pakt door en heeft een verhoogd bod uitgebracht op de verdediger van Feyenoord.

Journalist Martijn Krabbendam schrijft niet welk bedrag Lens op tafel heeft gelegd in De Kuip. Wel wordt duidelijk dat Mitchell als vervanger van Abduqodir Khusanov (vertrekt naar Manchester City) snel moet tekenen.

De Rotterdammers betaalden afgelopen zomer 2,5 miljoen euro om Mitchell weg te plukken bij het Costa Ricaanse Alajuelense. Tot dusver is de komst van de rechtspoot nog geen succes gebleken.

Mitchell kwam in het eerste van Feyenoord pas tot 32 speelminuten. Zondag in de kraker tegen FC Utrecht (1-2 nederlaag) kreeg hij veertien minuten als invaller. Daarmee maakte hij zijn debuut in de Eredivisie. Eerder kwam hij al tot achttien minuten in de Champions League tegen Bayern Leverkusen (0-4 nederlaag).

Trainer Brian Priske liet zich vrijdag tijdens een persconferentie uit over de ontwikkeling van de verdediger. De Deen liet weten dat Mitchell vaak tot laat op de Playstation actief is met vrienden uit zijn thuisland. Ook had de Costa Ricaan eerder moeite met het aanpassen aan Europa, de voeding en slaapgewoontes.

Volgens algemeen directeur Dennis te Kloese maakte Mitchell een goede indruk op het trainingskamp in Marbella. Ook Priske was tevreden over wat de dertienvoudig international liet zien in Spanje.

Het is onbekend of Mitchell alweer wil vertrekken bij Feyenoord. Ook is het vooralsnog niet bekend of Te Kloese zijn miljoenenaanwinst nu al wil slijten. Aangezien Mitchell nog tot medio 2029 vastligt zal Lens de portemonnee moeten trekken.