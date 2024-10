Feyenoord neemt per direct afscheid van belangrijk staflid uit tijdperk Arne Slot

Leigh Egger vertrekt per direct bij Feyenoord. De Australische voetbalbond maakt via de officiële kanalen bekend dat de voormalig Head of Performance van de Rotterdammers aansluit bij de staf van bondscoach Tony Popovic.

De 31-jarige Egger gaat bij het nationale elftal van zijn geboorteland aan de slag als Physical Performance Lead. Tijdens deze interlandperiode, waarin Australië speelt tegen China en Japan, maakt Egger al deel uit van het gezelschap.

Egger was afgelopen zondag al niet meer aanwezig in De Kuip, toen Feyenoord het opnam tegen FC Twente (2-1 winst). In de afgelopen week heeft hij afscheid genomen van de selectie van trainer Brian Priske.

In november 2019 werd Egger naar De Kuip gehaald als herstelcoach. In die rol was hij onder meer veel bezig met Luis Sinisterra, die als Feyenoord kampte met een loodzware kruisbandblessure.

In juli 2021, na de komst van Arne Slot, maakte Egger promotie naar de rol van Head of Performance. In die functie zorgde hij ervoor dat de spelers van Feyenoord nog fitter werden en bleven.

Zo richtte Egger de Breakfast Club op, waardoor spelers van Feyenoord vrijwillig een uur eerder naar de club kwamen om te werken aan hun fitheid. Egger speelde een belangrijke rol in het verbeteren van het topsportklimaat binnen Feyenoord.

Het is vooralsnog onbekend wie Egger gaat opvolgen bij Feyenoord. Zeker is dat de Australiër zelf al is begonnen aan zijn nieuwe klus. De verwachting is dat Feyenoord zijn vertrek snel gaat communiceren.