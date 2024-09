Feyenoord maakt plotseling melding van komst Emerson Pedro Vanga

Emerson Pedro Vanga is per direct speler van Feyenoord. De achttienjarige middenvelder speelde de afgelopen zes seizoenen in de jeugdopleiding van Olympique Lyon, waar zijn contract deze zomer ten einde kwam. De rechtsbenige Pedro Vanga heeft zich voor een seizoen aan Feyenoord verbonden, met een optie voor nog een jaar.

Pedro Vanga is in zijn nopjes met de kans die hij in Rotterdam-Zuid krijgt. “Feyenoord staat ook in Frankrijk bekend om onder meer zijn sterke jeugdopleiding. Alles is hier aanwezig om een speler verder te helpen in zijn ontwikkeling. Ik grijp deze mooie kans dan ook met beide handen aan.”

De komst van Pedro Vanga komt als een verrassing, daar hij de afgelopen maanden geen enkele keer aan de Stadionclub gelinkt werd. Wel liep hij eerder al eens stage bij Feyenoord. De Rotterdammers laten weten dat de jonge Fransman in eerste instantie bij Feyenoord Onder 21 aansluit. Daardoor heeft trainer Pascal Bosschaart een nieuwe controleur tot zijn beschikking.

In het afgelopen seizoen maakte Pedro Vanga deel uit van Olympique Lyon Onder 19. In vijftien wedstrijden namens dat elftal was hij eenmaal trefzeker. Pedro Vanga is in Frankrijk geboren, maar kan in de toekomst ook voor Angola spelen.

Pedro Vanga is niet de eerste Fransman die het shirt van Feyenoord gaat dragen. Doelman Joris Delle stond in het seizoen 2018/19 twee keer onder de lat bij de Rotterdamse volksclub. Middenvelder Chris-Kévin Nadje werd vorige maand tegen Sparta Rotterdam (1-1) de eerste Franse veldspeler bij Feyenoord.

Feyenoord versterkte het hoogste beloftenelftal deze zomer ook met Fransman Aleks Zekovic (17), die transfervrij overkwam van Angers SCO. De een jaar oudere Pedro Vanga gaat hem nu dus vergezellen.

In het recente verleden versterkte Feyenoord zich ook met Franse talenten als Nesta Zahui en Tidjany Touré. Laatstgenoemde werd deze zomer verkocht aan Gil Vicente, waar hij basisspeler is op het hoogste niveau van Portugal.

Van Zahui nam Feyenoord twee seizoenen geleden al afscheid. De inmiddels 21-jarige rechtsbuiten, die een groot deel van zijn jeugdopleiding genoot bij Paris Saint-Germain, speelt inmiddels voor Grenoble Foot 38.