‘Feyenoord laat oog vallen op 21-jarige Amerikaans international’

Dinsdag, 18 april 2023 om 13:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:51

Bryan Reynolds staat op de radar van Feyenoord, zo meldt Corriere dello Sport. De 21-jarige rechtsback staat onder contract bij AS Roma, de tegenstander van de Rotterdammers in de kwartfinale van de Europa League, maar wordt dit seizoen gehuurd door Westerlo.

Reynolds lijkt bij Roma geen perspectief meer te hebben. De Romeinen namen de aanvallend ingestelde rechtsback in 2021 voor 6,75 miljoen euro over van FC Dallas. Reynolds kwam in een half jaar tijd tot acht optredens voor de hoofdmacht van I Giallorossi en werd vervolgens door Roma verhuurd aan KV Kortrijk en Westerlo.

De laatste weken werd hij in verband gebracht met een definitief vertrek uit Italië. De drievoudig Amerikaans international kan naar verluidt rekenen op interesse van de Championship-clubs Watford, Hull City en Swansea City. Feyenoord zou net als Galatasaray eveneens geïnteresseerd zijn in de diensten van Reynolds.

Volgens Corriere dello Sport heeft de Stadionclub rond het gewonnen heenduel met Roma (1-0) in De Kuip informeel over de rechtsback gesproken. Westerlo, dat Reynolds tot het einde van het seizoen van Roma huurt, heeft een koopoptie op de verdediger bedongen. De middenmoter uit de Belgische Jupiler Pro League kan Reynolds voor zeven miljoen euro definitief overnemen, al lijkt dit momenteel financieel niet haalbaar voor de Kemphanen.