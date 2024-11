Feyenoord krijgt uitstekend nieuws in aanloop naar Champions League-duel met Manchester City

Feyenoord kan dinsdagavond hoogstwaarschijnlijk beroep doen op Quinten Timber, zo meldt het Algemeen Dagblad maandag. Er stond een groot vraagteken achter de naam van de middenvelder, die ook het competitieduel met sc Heerenveen (3-0) miste.

Timber deed de volledige training mee voorafgaand aan de Champions League-kraker tegen Manchester City. De aanvoerder van Feyenoord kon tijdens de interlandperiode niet in actie komen voor het Nederlands elftal en hij ontbrak afgelopen weekend ook tegen de Friezen.

Timber zat afgelopen week op de bank bij Oranje tegen zowel Hongarije (4-0 winst) en Bosnië en Herzegovina (1-1). De 23-jarige middenvelder keerde vervolgens met een blessure terug bij Feyenoord.

De wedstrijd vóór de interlandbreak, tegen Almere City FC, viel Timber na een uur uit. Diverse analytici én algemeen directeur Dennis te Kloese hadden de aanvoerder graag eerder bij de club gezien toen duidelijk werd dat hij niet kon spelen voor Oranje, maar toch bleef de middenvelder bij de groep.

Feyenoord-trainer Brian Priske sprak voorafgaand aan de wedstrijd tegen Heerenveen over Timber. "Nee, ik neem Ronald Koeman absoluut niets kwalijk", zegt Priske. "Het gaat in samenspraak. We hebben Quinten naar Oranje gestuurd, omdat we geloofden dat hij zou kunnen spelen. Helaas is dat niet gelukt. Van mijn kant zijn er geen problemen met het Nederlands elftal, het gaat in samenspraak."

Verder is de kans ook groot dat Jordan Lotomba van de partij is in Manchester. Calvin Stengs, Antoni Milambo en Julián Carranza maakten tegen Heerenveen reeds hun rentree bij Feyenoord.

Ibrahim Osman, Ayase Ueda, Santiago Gimenez en Quilindschy Hartman zullen allen vermoedelijk pas naar de winterstop terugkeren in het shirt van Feyenoord.