Feyenoord krijgt een miljoen minder aan CL-premie dan nummer twee PSV

Donderdag, 31 augustus 2023 om 15:41 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:46

PSV plaatste zich woensdagavond na een 5-1 zege op Rangers op overtuigende wijze voor de groepsfase van de Champions League. De Eindhovenaren horen donderdagavond, net als regerend landskampioen Feyenoord, aan welke ploegen zij gekoppeld worden in het miljardenbal. PSV, de nummer twee van afgelopen seizoen, kan ongeveer een miljoen euro meer tegemoet zien van de UEFA dan Feyenoord.

Iedere club die deelneemt aan de groepsfase van het toernooi ontvangt 15,64 miljoen euro startgeld van de UEFA. Dat PSV uiteindelijk toch meer geld tegemoet kan zien, heeft alles te maken met de UEFA-ranking over de laatste tien jaar. PSV staat 36ste op die ranglijst, terwijl Feyenoord terug te vinden is op plek 39. Van de 32 clubs die meedoen aan het toernooi, staan er 19 voor de Eindhovenaren op de ranglijst. Dat houdt in dat PSV in totaal 14,6 miljoen euro bovenop de startpremie tegemoet kan zien dankzij die coëfficiëntpremie.

Feyenoord staat als gezegd lager op de ranglijst en ontvangt dan ook minder dan PSV. De Rotterdammers moeten het doen met 13,6 miljoen euro bovenop het startgeld. Het Eindhovens Dagblad weet dat het precieze verschil tussen de coëfficiëntpremies van de Nederlandse clubs 1.137.000 euro bedraagt. Feyenoord presteerde de laatste twee jaar uitstekend in de Conference League (finale) en Europa League (kwartfinale), waardoor de club is opgeklommen op de UEFA-ranglijst en nu miljoenen meer ontvangt dan het enkele jaren geleden zou hebben gekregen.

Feyenoord ontvangt wel iets meer geld uit de tv-pot, al zal dat verschil naar verwachting slechts 100.000 euro bedragen. De inkomsten voor beide Nederlandse topclubs lopen inclusief recettes van de kaartverkoop en nabetalingen van de UEFA op richting de 40 miljoen euro. Met nabetalingen worden de prestaties van de clubs in het toernooi bedoeld. Een zege levert 2,8 miljoen euro op, terwijl een gelikspel goed is voor 930.000 euro. Kwalificatie voor de laatste zestien levert nog eens een bonus van 9.6 miljoen euro op. De bedragen voor het bereiken van de rondes daarna leveren steeds grotere bonussen op. Feyenoord zit tijdens de loting in Pot 1, terwijl PSV in Pot 3 ingedeeld is.