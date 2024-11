Feyenoord komt op historische en sensationele wijze terug van 3-0 achterstand tegen Man City

Feyenoord heeft dinsdagavond een sensationele comeback voltooid in de Champions League tegen Manchester City. De Rotterdammers keken na 53 minuten al tegen een 3-0 achterstand aan in het Etihad Stadium, mede door twee doelpunten van topschutter Erling Haaland. Feyenoord knokte zich in de slotfase op ongekende wijze helemaal terug in de wedstrijd en sleepte een punt uit het vuur: 3-3. De goals bij Feyenoord kwamen op naam van Anis Hadj Moussa, Santiago Gimenez en Dávid Hancko. Het punt in Manchester zou voor Feyenoord aan het eind van de competitiefase van levensbelang kunnen zijn. De Rotterdammers staan voor nu in ieder geval op een veilige twintigste plek; City staat vijftiende.

Bij Feyenoord keerde Quinten Timber terug in de basisopstelling. De aanvoerder nam de plek van Ramiz Zerrouki in. Rechts achterin werd de niet-speelgerechtigde Givairo Read vervangen door Bart Nieuwkoop, terwijl Gernot Trauner achterin stond in plaats van Thomas Beelen. Bij Manchester City begon Kevin De Bruyne verrassend op de bank. Nathan Aké had wel een basisplaats.

Feyenoord kwam direct onder grote druk te staan in het Etihad Stadium. In de openingsfase kreeg City twee grote kansen. Een kopbal van Erling Haaland belandde in de tiende minuut op de paal, waarna Timon Wellenreuther de bal kon wegtikken.

Drie minuten later leverde Wellenreuther de bal zomaar in aan Manchester City. Jack Grealish kreeg daardoor een enorme kans, maar volleerde op het lichaam van ploeggenoot Phil Foden. Laatstgenoemde probeerde het in de 23ste minuut met een venijnig schot, dat goed gepakt werd door Wellenreuther.

Feyenoord kwam na een half uur iets beter in de wedstrijd en creëerde een gigantische kans. Hwang In-beom zette Igor Paixão vrij met een perfecte steekbal. De Braziliaan had breed kunnen leggen op Julián Carranza, maar besloot direct zelf te schieten. Ederson kon het schot van Paixão keren.

Kort voor rust kreeg Feyenoord een mokerslag te verwerken. Quinten Timber tikte Haaland licht aan in het drukke strafschopgebied bij een hoekschop, waarna City een penalty kreeg. Haaland stuurde Wellenreuther de verkeerde kant op: 1-0.

Na rust kreeg Feyenoord snel twee tegendoelpunten om de oren. In de vijftigste minuut viel een afvallende bal van een hoekschop voor de voeten bij Ilkay Gündogan, die ineens uithaalt. De Duitser had geluk dat de bal afketste op het lichaam van David Hancko, en zo binnenviel: 2-0.

Drie minuten later Matheus Nunes vrijgezet op de rechterflank van Manchester City. Haaland zette in de as van het veld een enorme sprint in richting het strafschopgebied en arriveerde op tijd om de lage voorzet van Nunes binnen te tikken: 3-0.

City dacht de buit daarmee binnen te hebben, maar Feyenoord knokte zich in de slotfase terug. Dat begon in de 75ste minuut bij een verkeerde terugspeelbal van Josko Gvardiol. Anis Hadj Moussa was er als de kippen bij, omspeelde Ederson in zijn aanname en tikte uit een lastige hoek knap binnen: 3-1.

In de 82ste minuut viel de volgende aansluitingstreffer van Feyenoord, geproduceerd door twee invallers. Jordan Lotomba haalde de achterlijn en wist de bal wonderbaarlijk tussen keeper Ederson en de paal door voor te geven. Santiago Gimenez tikte op de doellijn met de buik binnen: 3-2.

Eén minuut voor tijd maakte Feyenoord de gelijkmaker. Hadj Moussa verstuurde een uitstekende pass naar de rechterflank, waar Paixão veel ruimte had. De Braziliaan had een subtiele voorzet in huis, die door Hancko werd binnengekopt: 3-3.