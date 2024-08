Feyenoord kiest voor rigoureuze maatregel tijdens Klassieker in De Kuip

Voor de Eredivisie-wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax in De Kuip worden aan alle vier de zijden van het stadion palen en netten geplaatst, zo maakt de Rotterdamse club dinsdagochtend vroeg bekend via de officiële kanalen.

Feyenoord heeft lange tijd nagedacht over de rigoureuze maatregel, die op zondag 1 september dus wordt toegepast. “De preventieve maatregel, bedoeld om te voorkomen dat voorwerpen op het veld kunnen belanden, geldt in principe alleen voor de Klassieker, een wedstrijd die van oudsher beladen is.”

De club brengt dinsdag een uitgebreid statement naar buiten. “In aanloop naar het huidige seizoen kwam Feyenoord tegemoet aan de breed levende wens om de palen en de netten te verwijderen uit De Kuip. Mede ingegeven door de ongewijzigde regels vanuit de KNVB over het gooien van voorwerpen liet de club destijds wel weten dat de palen en netten weer terug zouden komen voor het restant van seizoen 2024-2025 als een thuiswedstrijd van Feyenoord moest worden onderbroken of gestaakt.”

Eredivisie Feyenoord FEY 2024-09-01T12:30:00.000Z 14:30 Ajax AJX

“Om te voorkomen dat de Klassieker dergelijke ingrijpende gevolgen zou hebben, heeft Feyenoord nu besloten om de palen en netten voor het competitieduel met Ajax op 1 september aanstaande terug te plaatsen. Het besluit is genomen na het inwinnen van diverse adviezen.”

“Besloten en gecommuniceerd was al dat het beleid voor de Europese wedstrijden niet verandert ten opzichte van het afgelopen seizoen. Vanwege de nog grotere sportieve, financiële en imago-belangen worden bij de thuisduels in de UEFA Champions League aan beide korte zijden en aan de Maaszijde palen en netten geplaatst. Ook blijft dan, net als vorig seizoen, aan de Olympiazijde vak Z gesloten”, besluit Feyenoord het statement.

In Rotterdam-Zuid kijkt men al weken reikhalzend uit naar het affiche tegen aartsrivaal Ajax, dat dit seizoen al in speelronde 4 op het programma staat. Normaliter moet men vaak even wachten op De Klassieker.

Feyenoord zal hopen op een herhaling van vorig seizoen, toen de Amsterdammers met 6-0 werden vernederd in De Kuip. Over twee wedstrijden won Feyenoord in het seizoen 2023/24 zelfs met 0-10 van Ajax, dat nooit eerder zo’n hulpeloze indruk achterliet tijdens De Klassieker.