Feyenoord kan zomers transferdoelwit definitief uit het hoofd zetten

Donderdag, 14 september 2023 om 22:51 • Wessel Antes • Laatste update: 22:51

Bitello vervolgt zijn carrière bij Dinamo Moskou, zo bevestigt de Russische club via de clubkanalen. Naar verluidt is er zo'n 10 miljoen euro gemoeid met de transfer van de 23-jarige middenvelder. Hij tekent een vijfjarig contract bij Dinamo, tot medio 2028, waar de Braziliaan bij Grêmio nog tot december 2025 vastlag,

De technisch vaardige middenvelder was in augustus plotseling een thema binnen Feyenoord. Nadat 1908.nl met het nieuws kwam dat Bitello hoog op het lijstje staat in De Kuip, meldde presentator Sinclair Bischop van ESPN een week later zelfs dat de regerend landskampioen zeven miljoen euro had geboden op de rechtspoot. Omdat Feyenoord de transfer over meerdere jaren wilde uitsmeren werd de deal echter complex. De transferrechten van Bitello zijn namelijk voor slechts dertig procent in handen van Grêmio, dat daardoor amper kan investeren in een waardige vervanger.

Algemeen- en technisch directeur Dennis te Kloese zou zeer gecharmeerd zijn van Bitello, waardoor het niet uit te sluiten was dat Feyenoord deze winter terug zou komen voor de Braziliaan. Dat gaat nu echter niet gebeuren. Bitello, die ook belangstelling zou hebben genoten van Arsenal, speelde de afgelopen jaren 92 officiële duels voor Grêmio. Daarin was hij goed voor 17 doelpunten en 8 assists.

Met Ondrej Lingr haalde de Stadionclub uiteindelijk een andere middenvelder binnen, waar ook Quinten Timber een goede indruk maakt in de eerste competitieduels. Bitello, jeugdinternational van a Seleção, was afgelopen week actief met Brazilië Onder 23. In de interlandperiode zouden de Brazilianen uitkomen tegen Marokko. Dat duel werd wegens de zware aardbeving echter afgelast.

