Feyenoord heeft Julián Carranza voor ‘99 procent’ binnen: Rotterdammers betalen geen transfersom voor nieuwe spits

Feyenoord heeft Julián Carranza voor '99 procent' binnen, zo schrijft Martijn Krabbendam vrijdagavond in een artikel namens Voetbal International. Alleen competitieorganisator Major League Soccer moet nog het groene licht geven voor de overstap van de 24-jarige Argentijn.

Het positieve nieuws voor Feyenoord: de aanvalsleider komt transfervrij over uit Amerika, zo meldt het wekelijkse voetbalmagazine. "Feyenoord betaalt geen transfersom voor de spits", aldus VI.

Carranza ligt nog tot het einde van het kalenderjaar vast bij zijn huidige werkgever, Philadelphia Union, dat klaarblijkelijk dus geen vergoeding ontvangt voor zijn pupil.

Mogelijk profiteren de Amerikanen via een andere constructie nog van de transfer, bijvoorbeeld door een doorverkooppercentage te bedingen. Als de MLS de transfer goedkeurt, meldt Carranza zich spoedig in Rotterdam.

Behalve de transfersom zijn beide partijen het ook reeds overeengekomen over de persoonlijke voorwaarden van Carranza. De 1 meter 82 lange aanvaller zal met Ayase Ueda en de mogelijk vertrekkende Santiago Gimenez de strijd aangaan voor een plekje in de punt van de aanval.

Met het aantrekken van de spits completeert Feyenoord de vijfde transfer van het seizoen. Eerder plukte het Chris-Kévin Nadje en Aleks Zevkovic weg uit de lagere Franse divisies en ook Gijs Smal (van FC Twente) en Anis Hadj-Moussa (van Patro Eisden) zijn volgend seizoen in De Kuip te bewonderen.

Eerder was Carranza speler van het Argentijnse Banfield, alvorens hij de overstap maakte naar Inter Miami. Eenmaal in Amerika verruilde hij Miami in de zomer van 2022 voor Philadelphia, waar hij vorig seizoen veertien keer trefzeker was.

