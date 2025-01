Feyenoord is het zat en stapt naar UEFA: 'We moeten duidelijkheid hebben!'

Feyenoord neemt het over een kleine twee weken in Champions League-verband op tegen Lille OSC, maar onder de supporters heerst nog veel onduidelijkheid. De Franse club heeft tot op heden nagelaten om concrete informatie over de kaartverkoop te verstrekken, wat tot frustratie onder de Feyenoord-supporters leidt.

Feyenoord-fans vragen zich af waarom er nog geen nieuws gedeeld is over de kaartverkoop tegen Lille. Feyenoord zelf lijkt op dit moment machteloos. “Wij begrijpen alle vragen over deze wedstrijd. Er is op dit moment nog geen kaartverkoopinformatie bekend."

De Supporters Liaison Officer (SLO) van Feyenoord, die als brug dient tussen de supporters, club en andere belanghebbenden, heeft op Instagram een statement naar buiten gebracht.

"We begrijpen jullie frustratie rondom het uitblijven van informatie voor de wedstrijd tegen Lille. We staan continu in nauw contact met Lille en de lokale autoriteiten."

"Omdat we vooralsnog geen vooruitgang boeken in deze gesprekken en het allemaal om onbegrijpelijke redenen veel te lang duurt, hebben we als club inmiddels ook de UEFA ingeschakeld om te bemiddelen."

"We moeten duidelijkheid hebben! Ook wij willen immers met zoveel mogelijk supporters de wedstrijd bezoeken en blijven daar volop op inzetten. Jullie steun is onmisbaar."

Voordat Feyenoord in Noord-Frankrijk aantreedt tegen Lille, spelen de Rotterdammers komende week thuis tegen Bayern München. De Rotterdammers hebben met tien punten uit zes duels goede papieren om in ieder geval de tussenronde te bereiken.