Feyenoord houdt adem in: Zechiël verlaat in minuut 33 direct het veld in duel van Jong Oranje

Gjivai Zechiël is vroegtijdig naar de kant gehaald. De middenvelder begon als basisspeler bij Jong Oranje in het EK-kwalificatieduel met Jong Zweden, maar hij moest zich in de 33ste minuut al laten vervangen door Ezechiel Banzuzi.

Na een hard duel raakte Zechiël geblesseerd. Hoewel hij zich niet direct liet wisselen en nog even doorspeelde, werd hij vrij snel erna toch vervangen. Hij lijkt last te hebben van zijn enkel.

Over de exacte toedracht is op dit moment nog niets bekend. Het is dan ook onduidelijk of hij komend weekend inzetbaar is voor Feyenoord. Eerder meldde ook Antonio Milambo zich al geblesseerd af bij Oranje.