Feyenoord heeft verloren zoon definitief binnen: Bart Nieuwkoop keert terug

Donderdag, 10 augustus 2023 om 18:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:34

Bart Nieuwkoop keert terug bij Feyenoord, zo hebben de Rotterdammers donderdagavond bevestigd. De rechtervleugelverdediger wordt overgenomen van Union Sint-Gillis, waar hij nog een contract had tot volgend jaar zomer. Het wordt voor Nieuwkoop, die tot medio 2027 tekent en rugnummer 17 krijgt, zijn tweede termijn in dienst van de Rotterdammers. Eerder droeg hij tussen 2015 en 2021 het shirt van Feyenoord na er de jeugdopleiding te hebben doorlopen. De komst van Nieuwkoop komt niet uit de lucht vallen, want woensdag maakte Voetbal International al melding van de aanstaande deal.

Nieuwkoop kwam door het faillissement van RBC Roosendaal in 2011 in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht. De verdediger schopte het tot het eerste elftal en kreeg zijn kans als vervanger van Rick Karsdorp. Aanvankelijk bleef hij fungeren als back-up voor Karsdorp, totdat laatstgenoemde in het seizoen 2016/17 langdurig geblesseerd raakte. Nieuwkoop groeide uit tot vaste waarde en stond onder meer in de basis van de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo in 2017.

Unlocking memories... ?? Bart Nieuwkoop x ????? pic.twitter.com/nhaXV79XrF — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) August 10, 2023

Na een aantal wisselvallige jaren in Rotterdamse dienst, waarin hij desondanks nog wel beslag wist te leggen op de Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker, raakte Nieuwkoop opnieuw uit de gratie. Hij besloot zich in het seizoen 2019/20 te verhuren aan Willem II, maar keerde vanwege de coronapandemie vroegtijdig terug bij zijn jeugdliefde. Hij zou uiteindelijk de concurrentiestrijd verliezen van Lutsharel Geertruida, waarop Feyenoord zijn aflopende contract formeel opzegde.

Nieuwkoop besloot daarop in de zomer van 2021 de overstap te maken naar Union Sint-Gillis. De ambitieuze club was toen net gepromoveerd naar het hoogste niveau en zou met Nieuwkoop in de geleden meteen doorstoten tot de top van de hoogste Belgische competitie. In zijn eerste seizoen eindigde Nieuwkoop met Union als eerste in de reguliere competitie, afgelopen seizoen werd de club tweede. Feyenoord betaalt een bescheiden afkoopsom voor de rechtsback: volgens De Telegraaf gaat het om twee miljoen euro. In totaal kan de transfersom uitkomen op 2,5 miljoen, mocht Nieuwkoop de bonussen verzilveren. Ook heeft Union Sint-Gillis een doorverkooppercentage bedongen.