'Feyenoord heeft mij deze week benaderd voor een transfer, we gaan het snel zien'

Feyenoord heeft Nick Olij al voor de stadsderby tegen Sparta Rotterdam (1-1) benaderd voor een overstap, zo bevestigt de keeper van laatstgenoemde club na afloop van het duel. Olij laat niet al te veel los, maar lijkt dolgraag naar Feyenoord te willen.

Bij Feyenoord gaat clubicoon Justin Bijlow vertrekken naar Southampton. De club zoekt dus een keeper die de concurrentie aan kan met Timon Wellenreuther.

"Er is contact geweest tussen Feyenoord en mijn zaakwaarnemer", bevestigt Olij voor de camera van ESPN. "Dat wist ik ook al een tijdje. Alleen ik vond het niet gepast om het vrijdag te melden, omdat ik vond dat de focus moet zijn op Sparta en niet op mij."

Verslaggever Sinclair Bischop vraagt naar de wensen van Olij. "Wat ik zelf wil? Ik ga eerst de voorselectie van het Nederlands elftal even afwachten. We gaan kijken wat er deze week gaat gebeuren."

Eerder gaf Olij aan dat speeltijd voor hem belangrijk is. Daar staat hij nog steeds achter. "Ik denk: op mijn leeftijd (29 jaar, red.) wil je altijd spelen, ongeacht naar welke club je gaat. We gaan zien hoe het zich gaat ontwikkelen."

Olij zou niet hoeven te verhuizen bij een stap naar Feyenoord. "Ik woon gelukkig al in Nesselande (een wijk in Rotterdam, red.). We gaan het allemaal wel zien."

Sparta behaalde een punt tegen Feyenoord. Er zat volgens Olij zelfs meer in. "De tweede keer op rij waarin we het thuis hadden moeten afmaken." Vorig jaar eindigde Sparta - Feyenoord in 2-2. "We hadden ook nu de score moeten uitbreiden naar twee verschil."

Feyenoord kwam in de tweede helft in ondertal te staan door de rode kaart voor Ramiz Zerrouki. "Als je tegen tien man staat dan denk je bij voorbaat dat er meer in zit dan dit", aldus Olij. "Ik denk dat we genoeg kansen hebben gecreëerd, maar die gingen er niet in. Dat is zonde."