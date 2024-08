Feyenoord heeft met Facundo González gewenste back-up voor Hancko binnen

Feyenoord heeft zich versterkt met verdediger Facundo González (21), zo laat de Rotterdamse club donderdag weten via de officiële kanalen. De linkspoot komt voor een seizoen over van Juventus. In de huurovereenkomst met de club uit Turijn is een optie tot koop van 6 miljoen euro opgenomen.

“Ik kreeg al snel een heel goed gevoel bij de club na de gesprekken die ik heb gevoerd en het beeld dat voor mij werd geschetst. Feyenoord is een grote club en de manier waarop hier voetbal gespeeld en beleefd wordt, past bij mij”, aldus González.

González kan niet wachten om aan de slag te gaan. “Dat er al meerdere Latijns-Amerikaanse spelers in de selectie zitten gaat zeker helpen om mij sneller aan te passen. Ik kijk er dan ook heel erg naar uit om aan dit nieuwe avontuur te beginnen.” Facu gaat spelen met rugnummer 15.

Met González heeft nieuwbakken trainer Brian Priske zijn gewenste back-up voor Dávid Hancko binnen. De in Montevideo geboren verdediger met Italiaanse roots reisde dinsdag af naar Nederland om zijn transfer af te ronden.

Transfermarkt schat de marktwaarde van González op 2 miljoen euro. In Turijn ligt de 1,93 meter lange verdediger nog vast tot medio 2026, maar Feyenoord kan zijn verbintenis dus afkopen voor een bedrag van 6 miljoen euro.

González verliet Uruguay op jonge leeftijd om zijn voetbaldroom na te jagen in Spanje. Daar speelde hij in de jeugdopleiding van Espanyol en Valencia. In de zomer van 2023 nam Juventus de mandekker voor 1,75 miljoen euro over van Valencia, om hem vervolgens te verhuren aan Sampdoria.

In het afgelopen seizoen kwam González tot 30 officiële wedstrijden in het shirt van Sampdoria, waarin hij goed was voor twee doelpunten en een assist. Sampdoria eindigde op de zevende plaats in de Serie B.