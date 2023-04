Feyenoord heeft geen kind aan Cambuur en zet volgende stap richting landstitel

Zondag, 16 april 2023 om 18:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:02

Feyenoord heeft zondag een volgende stap richting de landstitel gezet. De Rotterdammers wonnen met speels gemak op bezoek bij hekkensluiter SC Cambuur dankzij treffers van Santiago Giménez, Sebastian Szymanski en een eigen goal van Calvin Mac-Intosch: 0-3. De ploeg van trainer Arne Slot raakte in het eerste bedrijf ook nog driemaal het aluminium. Feyenoord komt als koploper op acht punten van PSV met nog vijf competitieduels te gaan. Voor Cambuur lijkt directe degradatie nagenoeg onafwendbaar.

Slot voerde ten opzichte van het gewonnen Europa League-duel met AS Roma (1-0) één wijziging door. Igor Paixão kreeg als rechtsbuiten de voorkeur boven Alireza Jahanbakhsh. Sjors Ultee voelde zich genoodzaakt om in te grijpen bij Cambuur na de 4-0 nederlaag tegen FC Twente van een week geleden. Marco Tol, Doke Schmidt, Mitchel Paulissen en Michael Breij werden geslachtofferd, voornamelijk omdat zij volgens de trainer van Cambuur niet genoeg meters aflegden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Feyenoord maakte direct de aanvallende intenties duidelijk tegen de hekkensluiter van de Eredivisie. Oussama Idrissi liet in het eerste kwartier tot twee keer toe na om de score te openen. Santiago Giménez legde breed op de vleugelaanvaller, die vervolgens op Robbin Ruiter stuitte. De aanval liep vervolgens door, waarna hij onbesuisd overschoot. De voorsprong voor de bezoekers kwam er uiteindelijk alsnog nadat Floris Smand een voorzet van Paixão niet weg wist te koppen. Santiago Giménez toonde zich alert door de 0-1 binnen te werken.

Feyenoord drong verder aan en wist de score bijna verder uit te breiden via Paixão, die het geluk echter niet aan zijn zijde had met een kopbal op de lat. Slot zag hoe zijn ploeg heer en meester was in Leeuwarden, maar de 0-2 bleef in het eerste bedrijf uit. Waar Giménez met een half uur op de klok al de buitenkant van de paal trof, raakte Lutsharel Geertruida op slag van rust via Ruiter ook het aluminium.

Waar de Rotterdammers voor rust nalieten om weg te lopen bij Cambuur, gooide de koploper het Eredivisie-duel vroeg in de tweede helft wél in het slot. Szymanski werd gevonden door Idrissi en rondde vervolgens op fraaie wijze af door de bal in de lange hoek te krullen: 0-2. Op uiterst knullige wijze bepaalde Mac-Intosch de eindstand in de 64ste minuut op 0-3. Zonder een tegenstander in de buurt kopte de verdediger de bal op onbegrijpelijke wijze achter zijn eigen doelman. Feyenoord nam het in het restant van de wedstrijd gas terug en zette zo met speels gemak een volgende stap naar de landstitel.