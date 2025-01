Feyenoord heeft eerste winteraanwinst zo goed als zeker binnen

Feyenoord heeft zijn eerste winteraanwinst zo goed als zeker binnen. Keeper Liam Bossin (28) komt op huurbasis een half jaar over van FC Dordrecht, zo bevestigt Hans de Zeeuw, algemeen directeur van de Schapenkoppen, aan RTV Rijnmond.

Waar de Iers-Belgische doelman richting De Kuip vertrekt, bewandelt Mannou Berger de omgekeerde weg. De twintigjarige doelman van Jong Feyenoord verkast voor een halve jaargang naar Dordrecht, eveneens op huurbasis.

Bossin is de vaste eerste doelman van Dordrecht, maar zal in Rotterdam-Zuid vermoedelijk genoegen moeten nemen met een rol als tweede of zelfs derde viool. Justin Bijlow en Timon Wellenreuther maken normaal gesproken uit wie de eerste keus tussen de palen is.

Bij Dordrecht was Bossin bezig aan zijn tweede periode. Afgelopen zomer keerde hij terug in het M-Scores Stadion, na een dienstverband van één seizoen bij KV Oostende.

Dit seizoen kwam Bossin in negentien duels in actie. Daarin moest hij 28 keer vissen, zesmaal hield hij zijn doel schoon.

Eerder stond de in België geboren Ier tussen januari 2021 en juli 2023 onder contract bij Dordrecht. In totaal trok hij 106 keer het keepersshirt van Dordt aan.

Vóór zijn periodes bij Dordrecht en Oostende stond Bossin onder contract bij Cork City, Nottingham Forest, en Anderlecht.