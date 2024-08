Feyenoord heeft beet: Rotterdammers huren talentvolle aanvaller van Brighton

Feyenoord heeft zich versterkt met de komst van Ibrahim Osman, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano maandag. De 19-jarige buitenspeler wordt het komende seizoen gehuurd van Brighton & Hove Albion en moet de naar Charlotte FC vertrekkende Calvin Stengs gaan vervangen.

Feyenoord werd in eerste instantie gelinkt aan een ander talent van Brighton, namelijk Facundo Buonanotte. Verschillende Engelse clubs zaten echter ook achter het Argentijns talent aan en dus besloot Dennis te Kloese de aandacht te verleggen naar Osman.

Osman is een 1,79 meter lange buitenspeler uit Ghana. De rechtspoot, die twee keer voor zijn land uitkwam, speelt het vaakst op de linksbuitenpositie, maar zal mogelijk de vrijkomende positie van Stengs gaan invullen.

De afgelopen seizoenen speelde Osman voor FC Nordsjaelland in Denemarken. Vorig seizoen was hij goed voor 44 officiële duels, waarin hij 10 keer scoorde en 8 assists afleverde.

Brighton nam hem deze zomer over van de Deense club, voor 19,5 miljoen euro. Het was echter de vraag hoeveel hij komend seizoen in actie zou gaan komen voor de Premier League-club, waardoor Feyenoord toe kon slaan.

Romano meldt dat de Rotterdammers Osman voor één seizoen zullen huren. In de deal is geen optie tot koop bedongen. Wel meldt de Italiaanse transfergoeroe dat Brighton het volledige salaris van Osman zal dekken.

Het enige wat een transfer nog in de weg staat is de medische keuring, die volgens Romano op dinsdag plaats zal vinden. De spelerpresentatie staat vervolgens gepland op woensdag.

