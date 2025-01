Feyenoord geeft officieel statement over toekomst van Brian Priske

Brian Priske blijft 'voorlopig' aan als hoofdtrainer van Feyenoord, zo bevestigt de club in de persoon van algemeen directeur Dennis te Kloese tegenover RTV Rijnmond. Feyenoord vergaderde donderdag, de dag na de sensationele zege op Bayern München (3-0), wel uitvoerig over de toekomst van Priske.

Er is voldoende draagvlak binnen Feyenoord om verder te gaan met Priske. Dat klinkt heel anders dan de hardnekkige geruchten die eerst in de Deense media en daarna ook in de Nederlandse verschenen over een aanstaand ontslag van Priske, dat zelfs niet zou afhangen van het resultaat tegen Bayern.

De dag na de gigantische stunt tegen Bayern is alles anders. De clubleiding van Feyenoord ziet wel degelijk verbeterpunten die door Priske op korte termijn moeten worden aangepakt, maar wil verder met de Deen.

"Hoewel ik er geen gewoonte van wil maken om te reageren op verhalen en geruchten, wil ik graag bevestigen dat Brian de hoofdtrainer is van Feyenoord", aldus Te Kloese.

"Vandaag, na de bijzondere avond tegen Bayern, hebben we uitgebreid met elkaar gesproken en onze visie verder aangescherpt", vervolgt de directeur. "Wat we samen zien, is dat er veel zaken zijn die ontzettend positief zijn en goed gaan."

"Denk bijvoorbeeld aan de indrukwekkende prestaties in de Champions League, die niet alleen het team maar ook onze spelers verder versterken en in waarde doen stijgen. Daarnaast zijn we trots op het doorstromen en ontwikkelen van onze jonge talenten, die ook een steeds belangrijkere rol spelen in de ploeg."

Te Koese benadrukt dat Feyenoord tegelijkertijd kritisch naar zichzelf moet blijven kijken. "De prestaties in de Eredivisie en daarmee de stand op de ranglijst zijn natuurlijk niet goed genoeg. Met een gezamenlijke ambitie en focus zullen we verder bouwen aan ons spel en het verbeteren van onze prestaties. Bij Feyenoord geloven we in de kracht van samenwerken, waarin spelers, staf en organisatie als één geheel opereren. Dat is immers de basis van ons succes."