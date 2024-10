Zeer beledigend spreekkoor over Jade Anna te horen bij Feyenoord - Ajax na wissel Taylor

Kenneth Taylor heeft woensdagavond het strijdtoneel na een uur moeten verlaten bij Feyenoord - Ajax. De middenvelder, die de Amsterdammers al in de zesde minuut op voorsprong zette, moest er in de 61ste minuut geblesseerd vanaf. De supporters van Feyenoord begeleidden die wissel met een onsmakelijk en grof liedje over Jade Anna van Vliet, de vriendin van Taylor.

"Jade is een kankerhoer", klonk het massaal in De Kuip toen Taylor van het veld ging. Kian Fitz-Jim kwam er voor de geblesseerde middenvelder in.

Ajax kwam al in de zesde minuut op voorsprong tegen Feyenoord. Een lange bal van doelman Remko Pasveer schoot door achter de defensie van Feyenoord, waarna Taylor sneller bij de bal was dan Feyenoord-doelman Timon Wellenreuther. Taylor tikte de bal eerst langs de ver uitgekomen doelman en vervolgens in het doel.