Feyenoord-fans reageren massaal op verrassend ontslag van Van Nistelrooij

Woensdag, 24 mei 2023 om 13:49 • Laatste update: 14:17

Het nieuws van het vertrek van Ruud van Nistelrooij bij PSV wordt door Feyenoord-fans aangegrepen om Arne Slot binnenboord te houden. Laatstgenoemde staat in de nadrukkelijke belangstelling van Tottenham Hotspur, dat zich in de ogen van de Rotterdamse fans nu beter op Van Nistelrooij kan focussen. "Go get him", luidt een van de reacties onder een tweet van ESPN. Een ander reageert met: "This is the guy you want." Weer een ander: "Sign him before it is to late."