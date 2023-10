Feyenoord-fans krijgen dag na glansrijke zege heugelijk nieuws over sterkhouder

Donderdag, 26 oktober 2023 om 10:46 • Wessel Antes

Justin Bijlow gaat zich definitief langer aan Feyenoord verbinden, zo meldt 1908.nl donderdagochtend. De 25-jarige doelman heeft na maanden onderhandelen een akkoord bereikt met de regerend landskampioen. Bijlow gaat zijn contract met één seizoen verlengen, waardoor hij na het zetten van zijn handtekening tot medio 2026 vastligt in Rotterdam-Zuid.

Volgens het Rotterdamse medium is Feyenoord liefst vier maanden bezig geweest met de contractverlenging van Bijlow, die in De Kuip al jaren van grote waarde is. De Stadionclub wil met de beloning voor Bijlow een signaal afgeven aan talentvolle spelers uit de jeugdopleiding.

Daarnaast moet Bijlow de komende jaren een sleutelrol spelen in het verwezenlijken van de ambities van Feyenoord, dat van Champions League-voetbal in De Kuip een gewoonte wil maken. Woensdagavond debuteerde Bijlow tegen Lazio (3-1 winst) in het miljardenbal, nadat hij de eerste twee groepswedstrijden wegens een polsblessure moest missen.

Feyenoord gaat de contractverlenging van Bijlow een dezer dagen bekendmaken. De Rotterdamse sluitpost werd afgelopen zomer nog begeerd door Manchester United en even leek het erop dat manager Erik ten Hag hem daadwerkelijk zou wegplukken bij Feyenoord.

The Red Devils kozen er echter voor om André Onana op te halen bij Internazionale. Bijlow raakte kort na de seizoensstart geblesseerd en moest ruim twee maanden revalideren. In de tussentijd verdedigde Timon Wellenreuther het doel van Feyenoord.

De achtvoudig international van het Nederlands elftal maakt al sinds 2016 deel uit van de hoofdmacht van Feyenoord. 123 keer stond Bijlow onder de lat tijdens een officiële wedstrijd. 47 keer wist hij de nul te houden.

Bijlow gaf tijdens de persconferentie na de zege op Vitesse (4-0) al aan dat hij openstaat voor een contractverlenging. Over zijn blessuregevoeligheid wilde hij juist niet spreken. “Ik ga liever dood op het veld dan dat ik ga twijfelen aan mezelf. Ik heb geen twijfel en ga er elke keer voor.” Bijlow moest in zijn carrière liefst 70 wedstrijden voorbij laten gaan vanwege een blessure.