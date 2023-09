Feyenoord-fans imponeren met minuut stilte voor tragedie in Rotterdam

Zaterdag, 30 september 2023 om 16:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:57

Voorafgaand aan Feyenoord- Go Ahead Eagles van zaterdag werd stilgestaan bij het schietincident in Rotterdam van afgelopen donderdag, waarbij op twee diverse locaties drie doden vielen. Er was een indrukwekkende minuut stilte In De Kuip en de spelers van beide clubs dragen rouwbanden om de slachtoffers van de tragedie te herdenken. Feyenoord-trainer Arne Slot sprak kort voor de aftrap zijn afschuw uit over de gebeurtenissen in Rotterdam van afgelopen week.

"Als vader gaat zoiets echt door merg en been. Als je hoort dat een meisje van veertien jaar oud komt te overlijden", aldus Slot in gesprek met Hans Kraay junior van ESPN. "Dat geldt natuurlijk ook voor de overleden moeder, die ook nog eens kinderen achterlaat. Daar kan je dan eigenlijk niet de juiste woorden voor vinden. Als je kijkt wat voor ellende de nabestaanden nu meemaken, en wij hier gewoon gaan voetballen straks en ons daar heel druk over maken. Als je dat dan tegen elkaar afzet, kun je je daar geen voorstelling van maken."

Een indrukwekkende minuut stilte in De Kuip ??#feygae — ESPN NL (@ESPNnl) September 30, 2023

Bloemen vanuit Deventer vanwege het drama van deze week in Rotterdam. Bedankt @GAEagles & supporters. ?? pic.twitter.com/4K77iI3rCZ — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 30, 2023