Feyenoord-fans geven nieuwste aanwinst warm onthaal op Schiphol

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 11:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:51

Luka Ivanusec heeft voet gezet op Nederlandse bodem. De Kroaat landde vrijdagochtend op Schiphol om zijn transfer naar Feyenoord af te ronden, zo is te zien op beelden die op internet circuleren. Een handjevol fans had de moeite genomen om af te reizen naar Amsterdam om hun nieuwste aanwinst welkom te heten.

Op foto's van supportersplatform FR12 is te zien hoe Ivanusec een Feyenoord-sjaal om zijn nek gehangen heeft gekregen. Ook gaat hij op de foto met enkele fans. De buitenspeler landde rond 10:30 uur op luchthaven Schiphol en reist meteen door naar Rotterdam om de laatste plooien glad te strijken. Verwacht wordt dat zijn komst snel wereldkundig wordt gemaakt.

Donderdagavond nam Ivanusec afscheid bij zijn club Dinamo Zagreb. De Kroaat werd in het Europa League-duel met Sparta Praag (3-1 winst) vijf minuten voor tijd naar de kant gehaald en liet zijn emoties de vrije loop. Na afloop verklaarde hij zijn keuze voor Feyenoord. "Ik voelde dat ze me echt wilden hebben, dat was een keerpunt. De kampioen van Nederland die in de Champions League speelt. Ik denk dat dit voor mij een geweldige stap is."

Ook bedankte Ivanusec de fans van Dinamo Zagreb. De aanvaller verlaat de club met 137 wedstrijden, 37 goals en 20 assists achter zijn naam. "Ik wil hen bedanken voor dit afscheid", zei hij tegen MAXSport. "Ik had dit niet verwacht, mooier dan dit had niet gekund. Ik ben elk jaar kampioen geworden met de club en we zetten mooie resultaten neer in Europa. Ik kan vol trots vertrekken. Vanaf nu ben ik de grootste fan van Dinamo."