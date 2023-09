Feyenoord-fans doen opvallende oproep in aanloop naar Champions League-start

Feyenoord keert dinsdagavond terug in de Champions League in een thuisduel met Celtic. Supportersinitiatief 'Laat de Kuip weer zingen' doet via X een opvallende oproep aan de fans van de Stadionclub: fluit niet door de Champions League-hymne heen. De UEFA is sinds jaar en dag een vijand van de supporters van Feyenoord, maar de beheerder van het populaire account @Zingmeedan hoopt dat de fans een ander moment pakken om hun ongenoegen te uiten. “Laat de spelers, de staf en alle anderen genieten van het behaalde succes”, valt te lezen. Supportersgroep De Noordzijde organiseert dinsdag een corteo vanuit de stad naar De Kuip.