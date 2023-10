Feyenoord-fans brengen op meest bekende plein in Madrid ode aan Gimenez

Woensdag, 4 oktober 2023 om 14:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:46

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De Feyenoord-fans die zijn afgereisd naar Spanje voor het Champions League-duel met Atlético Madrid laten zich woensdag van hun meest ludieke kant zien. Op het welbekende Plaza Mayor wordt bij het zien van een Mexicaanse vlag namelijk spontaan een liedje ingezet voor Santiago Gimenez. De veelscorende aanvaller is overigens nog een wedstrijd geschorst en mist daardoor het bezoek van Feyenoord aan het Wanda Metropolitano.

?? | Op Plaza Mayor in Madrid loopt een groep Mexicanen rond en de gids draagt een grote Mexicaanse vlag. Dat levert dan dit op ????#Feyenoord #atmfey #gimenez pic.twitter.com/eR5xyyaCcn — Dennis Kranenburg (@kranenburg1) October 4, 2023