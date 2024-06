‘Feyenoord en Slowakije krijgen uitsluitsel over blessure Dávid Hancko’

De blessure van Feyenoord-verdediger Dávid Hancko lijkt mee te vallen, zo melden diverse Slowaakse media. De 26-jarige linkspoot moest zich tijdens het verloren EK-duel met Oekraïne (1-2) afgelopen vrijdag laten vervangen vanwege een liesblessure, maar uit een MRI-scan is gebleken dat de schade meevalt.

Hancko heeft geen scheur opgelopen, waardoor opluchting heerst in het trainingskamp van Slowakije. De uitblinkende verdediger is wel nog een twijfelgeval voor het cruciale laatste groepsduel met Roemenië aanstaande woensdag.

De medische staf van Slowakije denkt dat Hancko het kan halen, maar gaat de blessure de komende dagen extra goed monitoren. Voor Feyenoord zal het in ieder geval een opluchting zijn dat Hancko niet maandenlang uit de roulatie is.

Hancko raakte tegen Oekraïne geblesseerd op het moment dat hij een bal wilde aannemen. De verdediger kreeg een bal aangespeeld en nadat de bal opstuiterde en hij zijn linkerbeen weer op de grond plaatste, schoot het in zijn lies.

Hancko ging naar de kant en kreeg tape om zijn been heen gewikkeld, waarna hij het nogmaals probeerde. Toen hij een inworp wilde nemen aan de linkerkant van het veld, gaf hij toch aan gewisseld te moeten worden.

Woensdag wacht het laatste groepsduel voor Slowakije, waarin Roemenië de tegenstander is. Alle landen in Groep E hebben na twee wedstrijden drie punten verzameld. Bij databureaus en de bookies is Slowakije licht favoriet.

