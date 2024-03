Feyenoord en Slot willen doorselecteren: ‘Zijn contract wordt niet verlengd’

Feyenoord gaat het aflopende contract van Alireza Jahanbakhsh niet verlengen tegen de huidige voorwaarden, zo schrijft 1908.nl. De Rotterdammers hebben een eenzijdige optie om de dertigjarige Iraniër een seizoen langer in De Kuip te houden, maar zien daar momenteel geen heil in.

Jahanbakhsh speelt sinds de zomer van 2021 voor Feyenoord, dat destijds slechts 1 miljoen euro overmaakte aan Brighton & Hove Albion voor zijn diensten. Sindsdien kwam de buitenspeler 99 keer in actie namens de Stadionclub. Jahanbakhsh was tot dusver goed voor zeventien doelpunten en vijftien assists.

Mogelijk neemt de 83-voudig international van Iran komende zomer afscheid van Feyenoord, daar zijn huidige verbintenis afloopt. De regerend landskampioen kan er dus voor kiezen Jahanbakhsh langer te behouden, maar lijkt door te willen selecteren.

Dat deed het eerder al met Javairô Dilrosun. De 25-jarige Nederlander werd voor 4,6 miljoen euro verkocht aan het Mexicaanse Club América. Dit bood de achttienjarige Jaden Slory vervolgens perspectief bij Feyenoord.

De jeugdexponent zat vorige week in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen FC Groningen (2-1 winst) voor het eerst bij de selectie.

Naast Jahanbakhsh lijkt ook Patrik Wålemark geen toekomst meer bij Feyenoord te hebben. De 22-jarige rechtsbuiten wordt dit seizoen verhuurd aan sc Heerenveen. Komende zomer keert de Zweed terug in Rotterdam, waarna hij ‘waarschijnlijk actief in de markt wordt gezet’.

Feyenoord betaalde in de winter van 2022 naar verluidt 3,25 miljoen euro om Wålemark over te nemen van BK Häcken. De vleugelaanvaller ligt nog tot medio 2026 vast in De Kuip.

