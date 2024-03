Feyenoord en PSV spitsen oren: Twente-speler wil stap maken en vertrekt

Joshua Brenet trekt de deur bij FC Twente na dit seizoen achter zich dicht. De Enschedese club maakt bekend dat de rechtsback (30) zijn aflopende contract niet verlengt, omdat hij een stap wil maken. Wel breekt Twente de verbintenissen van onder anderen Michal Sadilek, Alec van Hoorenbeeck en Przemyslaw Tyton open. Met Ricky van Wolfswinkel is de club nog in gesprek.

Traditiegetrouw vindt er eind maart weer veel contractnieuws plaats in het Nederlandse profvoetbal. Volgens het arbeidsrecht moeten aflopende overeenkomsten namelijk vóór 1 april formeel worden opgezegd.

In dat licht valt ook het bericht van Twente te zien. De huidige nummer drie van de Eredivisie communiceert zaterdag over acht spelers.

Onder hen Brenet, die de Grolsch Veste na tweeënhalf seizoen definitief gaat verlaten. Dat had de vleugelverdediger in een eerder stadium ook al kunnen doen.

Vorige zomer had Feyenoord hem op de korrel, net als enkele Premier League-clubs en topclubs uit Turkije. Zijn jeugdliefde PSV toonde een jaar eerder ook al interesse.

Tot een transfer kwam het echter nooit, vanwege onbekende redenen. Nu staat Brenet alsnog voor een vertrek.

Datzelfde geldt voor Gijs Smal, van wie al bekend was dat hij naar Feyenoord over zou stappen. Van Wolfswinkel staat open voor een langer verblijf, maar moet er contractueel nog uitkomen met Twente.

Dat is er al wel uit met Sadilek, Van Hoorenbeeck, Tyton, Issam El Maach en Sam Karssies. Alle opties in hun aflopende contracten worden gelicht. Van Hoorenbeeck werd gehuurd van KV Mechelen en wordt nu definitief overgenomen. Volgens Tubantia gaat de Belgische verdediger tot medio 2027 tekenen in Enschede.

