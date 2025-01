Feyenoord en PSV hebben elkaar ontlopen in de tussenronde in de Champions League, zo is vrijdag gebleken bij de loting. De kans dat beide ploegen elkaar zouden treffen was vijftig procent, maar het viel dus net de andere kant op. PSV treft dus Juventus, Feyenoord neemt het op tegen AC Milan. De duels zullen worden afgewerkt op 11 februari (heenwedstrijd) en 18 februari (return).

PSV opende de competitiefase ook al tegen Juventus. In Turijn gingen de Eindhovenaren toen redelijk kansloos met 3-1 onderuit.

Feyenoord eindigde dus als negentiende. De twee opties voor de Rotterdammers waren dus nummer 13, AC Milan, of nummer 14, PSV. Het is dus AC Milan geworden.

De clash tussen Milan en Feyenoord is mogelijk een hele pikante voor Santiago Gimenez. De Mexicaanse spits lijkt op het punt te staan Feyenoord te verlaten voor een avontuur in Milaan. Een snelle terugkeer in De Kuip zou dan lonken.

Mochten Feyenoord en PSV de tussenronde overleven, dan staat daarna weer een topaffiche op het programma. De winnaars van beide duels zullen het opnemen tegen nummer 3 Arsenal of nummer 4 Inter.

PSV zal de eerste wedstrijd in de tussenronde uit spelen, waardoor het de return in het eigen Philips Stadion mag afwerken. Feyenoord moet, door de negentiende plaats, de eerste wedstrijd dus in De Kuip spelen.

De grootste clash in de tussenronde is die tussen Manchester City en Real Madrid. De ploeg van Pep Guardiola bereikte ternauwernood deze fase van het toernooi en moet het dus meteen weer opnemen tegen De Koninklijke, door wie het vorig seizoen werd uitgeschakeld.

Volledige loting tussenronde:

Stade Brest - Paris Saint-Germain

AS Monaco - Benfica

Club Brugge - Atalanta

Sporting Portugal - Borussia Dortmund

Manchester City - Real Madrid

Celtic - Bayern München

Feyenoord- AC Milan

Juventus - PSV