Feyenoord én Brugge sluiten akkoord met Vetlesen; Bodø bepaalt vraagprijs

Donderdag, 1 juni 2023 om 10:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:31

Feyenoord heeft een mondeling akkoord gesloten met Hugo Vetlesen, zo schrijft Het Laatste Nieuws. De Rotterdammers zijn echter niet de enige in de strijd om de handtekening van de 23-jarige middenvelder. Ook Club Brugge kreeg al groen licht van Vetlesen. Het Noorse talent van Bodø/Glimt moet rond de zes à zeven miljoen euro kosten.

Vetlesen wordt in zijn geboorteland gezien als een groot talent en slaagde erin om voor zijn 21ste verjaardag meer dan honderd wedstrijden te spelen op het hoogste niveau. Vorig seizoen kwam hij in 53 officiële wedstrijden tot 20 goals en 23 assists. Dit seizoen staat de teller op 23 wedstrijden, 5 goals en 3 assists. Eind januari, op Deadline Day, zag Feyenoord nog een bod van vijf miljoen euro op de middenvelder worden afgewezen.

De Rotterdammers zijn nu samen met Club Brugge tot een persoonlijk akkoord gekomen met Vetlesen, schrijft Het Laatste Nieuws. Bodø, dat getraind wordt door Ajax-target jetil Knutsen, mikt op een transfersom tussen de zes en zeven miljoen euro. Het Belgische dagblad schrijft dat Brugge met Ronny Deila een belangrijke troef in huis heeft. De Noor is met ingang van komend seizoen de nieuwe hoofdtrainer van Brugge.

Anderzijds kan Vetlesen met Feyenoord komend seizoen de Champions League in. De Rotterdammers zijn door het landskampioenschap verzekerd van deelname aan de groepsfase van het grootste Europese clubtoernooi. "Vetlesen staat te boek als een complete middenvelder. Technisch onderlegd, maar ook krachtig en doortastend, met inzicht en een goede traptechniek. Hij is bij bijna alle standaardsituaties van Bodø betrokken", aldus Het Laatste Nieuws.

Vetlesen doorliep de jeugdopleiding van Stabak, de club waar hij in 2017 zijn debuut in het Noorse betaalde voetbal maakte. In oktober 2020 maakte de middenvelder de overstap naar Bodø, waarmee hij tweemaal kampioen werd en afgelopen jaar werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Vorig seizoen reikte Vetlesen met Bodø tot de kwartfinales van de Europa League. Daarin bleek het AS Roma van José Mourinho over twee wedstrijden te sterk.