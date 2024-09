Feyenoord-directeur Te Kloese zegt uitnodiging Goedemorgen Eredivisie om 2 redenen af

Dennis te Kloese heeft een uitnodiging om zondag bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN aan te schuiven last minute afgezegd. De transferwindow sluit maandagnacht en de algemeen én technisch directeur van Feyenoord is nog druk met transfers.

“Ik kwam Dennis te Kloese tegen voorafgaand aan een oefenduel van Feyenoord met AS Monaco, vlak voor de Johan Cruijff Schaal en zei hem dat hij ons bij ESPN had beloofd dat hij snel langs zou komen”, begint Hans Kraay jr. in het voetbalpraatprogramma. “Te Kloese stelde toen zondag 1 september voor.”

“De perschef van Feyenoord gaf toen al aan dat het midden in de transferwindow was. Te Kloese zei toen: ‘Het maakt mij niet uit, ik neem gewoon tijdens Goedemorgen Eredivisie mijn telefoon op.’ Vrijdag heeft Te Kloese toch afgezegd”, legt Kraay jr. uit. “Hij vond het heel vervelend, maar hij wilde niet met meel in zijn mond praten. Er zijn zoveel dingen waar hij niks over kon zeggen.”

“Daarnaast gaf Te Kloese aan dat Feyenoord nog met vier à vijf in- en uitgaande transfers bezig is. Dan denken Feyenoord-supporters straks: wat zit die man daar te doen?” Kraay jr. denkt dat Te Kloese de uitnodiging uiteindelijk heeft afgezegd vanwege de transferzaken en uit respect voor de supporters van Feyenoord.

“Is dit plausibel?”, vraagt Kraay jr. aan de andere aanwezige tafelgasten, waarna Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou reageert: “Ik vind het niet zo vreemd dat hij heeft afgezegd, het gekste is eigenlijk dat hij heeft toegezegd. Je kon eigenlijk al aan zien komen dat er nog aardig wat beweging zou komen rond spelers van Feyenoord.”