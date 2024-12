Feyenoord dankt jongeling Redmond na moeizame zege tegen MVV Maastricht in de TOTO KNVB Beker

Feyenoord is een ronde verder in de TOTO KNVB Beker na een moeizame overwinning tegen MVV Maastricht: 1-2. Jongeling Zépiqueno Redmond zorgde voor beide doelpunten aan Rotterdamse zijde. Ilano Silva Timas was verantwoordelijk voor de treffer van MVV.

Brian Priske koos ervoor om Justin Bijlow zijn rentree te laten maken tegen MVV. Facundo González kreeg zijn basisdebuut en ook Redmond, Luka Ivanusec en Gjivai Zechiël stonden aan de aftrap.

Feyenoord schoot goed uit de startblokken en kwam na drie minuten via Redmond op 0-1. Daarna ging de wedstrijd op en neer. Brian Smeets kreeg een enorme mogelijkheid, maar zag zijn volley knap gekeerd worden door Bijlow. Diezelfde Bijlow wist vlak voor rust ook in te grijpen bij een gevaarlijke hoekschop van MVV.

Na rust was het opnieuw Redmond die belangrijk was voor de Rotterdammers. Hwang In-beom ging diep, was net wat eerder bij de bal dan MVV-keeper Romain Matthys en zag zijn voorzet worden afgemaakt door Redmond: 0-2.

Even was het de vraag of Hwang niet buitenspel stond, maar omdat er in deze fase van het bekertoernooi geen VAR is bleef het doelpunt staan.

Hoewel Feyenoord in de tweede helft een stuk dominanter was, kon Ivanusec weinig indruk maken. Teleurgesteld verliet de Kroaat na 65 minuten spelen het veld voor smaakmaker Anis Hadj Moussa.

Een kwartier voor tijd ging debutant Gonzáles in de fout met een zwakke bal. Silva Timas strafte de fout af en bracht de spanning terug in de wedstrijd: 1-2. MVV ging met man en macht op zoek naar de gelijkmaker, maar die bleef ondanks verschillende kansen uit. Feyenoord kan een uitblinkende Bijlow en Redmond danken voor de zege.