Feyenoord buigt dubbele achterstand tegen Utrecht om en verkleint gat met PSV

Feyenoord is zondagmiddag een dubbele achterstand te boven gekomen. De Rotterdammers keken in eigen huis tegen FC Utrecht na een half uur tegen een verrassende 0-2 achterstand aan, maar stelden knap orde op zaken: 4-2. Zo profiteert Feyenoord optimaal van de nederlaag van PSV bij NEC (3-1). De Rotterdammers staan nu nog zeven punten achter de koploper. Utrecht blijft achtste.

Luka Ivanusec ontbrak bij Feyenoord en werd links voorin vervangen door Igor Paixão. De van een blessure herstelde Calvin Stengs maakte zijn rentree als invaller.

Al in de tweede minuut kwam FC Utrecht op voorsprong. Een afgeslagen hoekschop belandde voor de voeten bij Boussaid, die zonder aarzelen met een laag schot de verre hoek zocht. Door de benen van Feyenoord-verdediger Dávid Hancko viel de bal binnen: 0-1.

Vier minuten later hielp Lutsharel Geertruida de Domstedelingen met een slippertje aan een gigantische kans. Dankzij goed werk van Boussaid kreeg Sam Lammers een gigantische schietkans, maar de spits van Utrecht produceerde een rollertje.

In de tiende minuut liet Feyenoord zich voor het eerst zien. Santiago Gimenez werd vrijgezet door een subliem steekballetje van Hancko. De aanvaller schoot echter op de inglijdende Ryan Flamingo en raakte daardoor het zijnet.

Na een half uur werden de problemen voor Feyenoord groter, toen FC Utrecht-rechtsback Niklas Vesterlund alleen op doelman Timon Wellenreuther afstormde. Quilindschy Hartman probeerde uit alle macht om Vesterlund nog af te stoppen, maar haakte de vleugelverdediger van FC Utrecht daarbij ongelukkig. Hartman kreeg een penalty tegen en liep bovendien een blessure op. Lammers schoot van elf meter binnen: 0-2.

Korte tijd later, in de 37ste minuut, werd Feyenoord terug in de wedstrijd gebracht door een fantastisch doelpunt van Paixão. De Brazilliaan haalde van een meter of 25 verwoestend uit. Vasilios Barkas kreeg geen tijd om te reageren: 1-2.

In blessuretijd van de eerste helft werd Feyenoord behoorlijk gevaarlijk uit een hoekschop. De bal bleef hangen, waarna Mats Wieffer dacht binnen te te tikken. Barkas voorkwam dat met een goede redding.

Negen minuten na rust stond Yankuba Minteh aan het eind van een snelle counter van Feyenoord, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel in de aanloop. In de 65ste minuut viel de gelijkmaker alsnog. Hancko schoot uit een lastige hoek op Barkas, waarna Bart Nieuwkoop alert reageerde met het hoofd. Nick Viergever dacht de bal nog van de lijn te halen, maar die was daar al ruim overheen: 2-2.

Feyenoord joeg vol door op de winnende treffer en vond die binnen vier minuten. Hancko speelde de bal in het strafschopgebied van Utrecht handig door de benen bij Can Bozdogan en schoot vervolgens vanuit een lastige hoek schitterend binnen: 3-2,.

Het slotakkoord was voor invaller Leo Sauer. De aanvaller pikte de bal op de middenlijn af bij Flamingo en kon zo door richting Barkas. Sauer verschalkte de Griekse doelman koelbloedig: 4-2.

