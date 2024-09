Feyenoord breekt contract open en verlengt met talentvolle back tot medio 2028

Feyenoord heeft het contract van Givairo Read opengebroken en met twee jaar verlengd, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De achttienjarige rechtsback ligt nu tot medio 2028 vast in De Kuip.

Read is blij met zijn nieuwe verbintenis. “Tijdens het afgelopen seizoen is voor mij alles in een stroomversnelling gekomen. Ik ben trots op de kansen die ik tot op heden heb gekregen en kijk ernaar uit om hier de komende jaren de volgende stappen te kunnen zetten.”

De rechtsback kwam vorig jaar zomer transfervrij over van FC Volendam. Read maakte één keer zijn opwachting in de hoofdmacht van de Volendammers voordat hij overstapte naar Feyenoord.

De teller staat momenteel op twee wedstrijden in het eerste elftal van de Rotterdammers. Read, die in 2023/24 een vaste waarde was in het Youth League-elftal van trainer Robin van Persie, maakte vorig seizoen zijn debuut voor Feyenoord in het thuisduel met AS Roma (1-1).

Read viel daarnaast begin augustus dertien minuten voor tijd in tijdens het duel met PSV (4-4, 6-8 winst n.s.) om de Johan Cruijff Schaal. Dit seizoen hoopt de jeugdinternational van het Nederlands elftal meer minuten te krijgen onder Brian Priske.

De geboren Amsterdammer kent wel concurrentie van Bart Nieuwkoop en Jordan Lotomba, die overkwam van OGC Nice. Met Lutsharel Geertruida zag Read een onbetwiste basisspeler vertrekken naar RB Leipzig.

Feyenoord hervat de Eredivisie zaterdagavond met een uitwedstrijd tegen promovendus FC Groningen. Volgende week staat het eerste duel in de Champions League op het programma. Het Bayer Leverkusen van Xabi Alonso is dan de tegenstander in De Kuip.