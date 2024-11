Feyenoord blijkt hoofdonderwerp in nieuwe BOOS-aflevering van Tim Hofman

De nieuwe aflevering van BOOS gaat komende donderdag over Feyenoord, zo kondigt het YouTube-programma aan op social media.

In BOOS, een YouTube-programma van BNNVARA, stelt presentator Tim Hofman misstanden aan de kaak. Doorgaans neemt Hofman het in de show op voor particuliere jongeren die benadeeld zijn door een bedrijf. Soms gaat het programma over grotere maatschappelijke misstanden.

Het is nog onduidelijk waar de aflevering van donderdag precies over zal gaan. BOOS maakt via een Instagram-post alleen duidelijk dat Feyenoord het hoofdonderwerp zal zijn.

In de comments van de Instagram-post, waarin een Feyenoord-vlag te zien is, wordt al druk gespeculeerd over het mogelijke onderwerp van de aflevering, die donderdag om 16:00 uur verschijnt.

"Ajacieden zetten dit alvast in hun agenda", grapt Lars. "Eindelijk iemand die écht vragen gaat stellen over al die blessures", knipoogt Sjoerd.

Een ander hoopt dat BOOS het gaat hebben over 'de collectieve straffen' tegen voetbalsupporters.