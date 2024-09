'Feyenoord biedt meer dan tien miljoen euro op middenvelder'

Feyenoord is nadrukkelijk geïnteresseerd in de diensten van Mads Bidstrup, zo meldt het Deense Bold. De Rotterdammers zijn volgens het medium aan het onderhandelen met Red Bull Salzburg, waar de Deense middenvelder tot medio 2028 vastligt.

Feyenoord-trainer Brian Prise zou zijn landgenoot dolgraag naar De Kuip halen, al belooft dat een zware opgave te worden. Salzburg wil Bidstrup helemaal niet kwijt en wil zijn contract zelfs opwaarderen.

Bidstrup, die doorgaans centraal op het middenveld speelt, verruilde Brentford vorig jaar zomer voor Salzburg. De Oostenrijkers betaalden destijds zes miljoen euro om hem uit de Premier League weg te plukken.

Namens Salzburg kwam hij tot op heden 45 keer in actie, waarin hij 3 goals en 2 assists leverde. De dynamische speler stond in de voorronde van de Champions League, tegen FC Twente en Dynamo Kyiv, telkens in de basis. In de Oostenrijkse Bundesliga moet de 23-jarige jeugdinternational het doen met invalbeurten.

Salzburg versterkte zich onlangs met Liverpool-middenvelder Stefan Bajcetic, die voor de rest van het seizoen gehuurd wordt van de Premier League-gigant. Bajcetic kent trainer Pepijn Lijnders goed uit zijn periode in Engeland en zijn komst wordt beschouwd als een stunt.

Bajcetic speelt op de positie van Bidstrup, die dan ook enigszins lijkt te moeten vrezen voor zijn speeltijd. Salzburg heeft Bidstrup echter hoog zitten en wil hem niet kwijt.

Volgens Bold heeft Feyenoord al meerdere biedingen neergelegd, waarvan de laatste meer dan tien miljoen euro bedraagt. Vooralsnog wil Salzburg niet meewerken, maar Bold benadrukt dat zijn komst naar Rotterdam geen onmogelijke opgave is. Mogelijk dat een nieuw, ultiem bod nog verandering in de zaak kan brengen.