Feyenoord beslist bekerwedstrijd tegen vleugellam AZ via weergaloze combinatie

Feyenoord heeft zich woensdag bij de laatste vier in het TOTO KNVB Bekertoernooi gevoegd. De Rotterdammers hadden in eigen huis opvallend weinig moeite met AZ, dat het moest stellen zonder zijn topspits Vangelis Pavlidis. Feyenoord won dankzij doelpunten van Lutsharel Geertruida en Bart Nieuwkoop: 2-0. Het tweede doelpunt kwam voort uit een spectaculaire combinatie.

Feyenoord begon zoals verwacht met Timon Wellenreuther in het doel. De keeper is de vervanger van Justin Bijlow, die zondag tegen AZ (0-1 winst) een kuitblessure opliep. Verder verdween Ramiz Zerrouki uit het basiselftal, waardoor Calvin Stengs naar het middenveld kon verhuizen. Bart Nieuwkoop, van nature een rechtsback, werd de rechtsbuiten.

AZ moest het in De Kuip stellen zonder clubtopscorer Pavlidis. Ernest Poku werd door Maarten Martens van de zijkant van de aanval naar het centrum gehaald. Op de vleugels stonden Ruben van Bommel en Yukinari Sugawara, net als Nieuwkoop van origine een rechtsback.

De onderlinge verhoudingen tekenden zich direct af: Feyenoord nam het initiatief stevig in handen, terwijl AZ gokte op de counter. Het was twintig minuten wachten op de eerste echte kans voor Feyenoord. Gernot Trauner kopte een vrije trap van Igor Paixão via de onderkant van de lat binnen, maar de VAR constateerde na minutenlang beraad buitenspel: geen doelpunt.

Na een half uur spelen kreeg Feyenoord een forse tegenvaller te verwerken. Trauner greep naar de hamstring en moest zich laten vervangen. Thomas Beelen werd door Slot ingebracht in plaats van de Oostenrijker.

Een minuut voor rust kwam Feyenoord op voorsprong. AZ kreeg de bal na een vrije trap van de Rotterdammers niet weggewerkt. David Hancko probeerde in een rebound op de doel te schieten. De verdediger raakte de bal niet goed, maar die kwam daardoor precies op het hoofd van Geertruida: 1-0.

Waren de kansen voor rust al schaars, de tweede helft bood helemaal weinig spektakel. Quinten Timber deed na een uur een poging die het midden hield tussen een voorzet en een lob richting kruising, maar de bal ging net naast.

Maarten Martens wachtte bij AZ tot de 72ste minuut met het inbrengen van Lequincio Zeefuik. De spits creëerde direct na zijn entree een kans door de bal breed te leggen op Van Bommel. De vleugelspits kreeg een behoorlijke schietkans, maar de bal eindigde in het zijnet. Korte tijd later kon Van Bommel een voorzet vrij inkoppen, maar opnieuw was zijn poging zwak.

Feyenoord besliste de wedstrijd in de 86ste minuut via een prachtige combinatie. Wieffer kwam met een splijtende steekbal op Stengs, die het overzicht behield en breed legde. Nieuwkoop kon de bal daardoor van heel dichtbij binnenlopen: 2-0.

