Feyenoord beschikt over cruciale basisspeler voor Champions League-duel met LOSC Lille; belangrijke kracht ontbreekt

Inbeom Hwang keert terug in de selectie van Feyenoord voor het uitduel in de Champions League met LOSC Lille, zo meldt de club dinsdag via de officiële kanalen. De Zuid-Koreaan kwam na de winterstop nog niet in actie vanwege een blessure.

Met Hwang en de eveneens terugkerende Gjivai Zechiël krijgt trainer Brian Priske er opties bij op het middenveld, waar Calvin Stengs juist is weggevallen. De linkspoot liep vorige week thuis tegen Bayern München een bovenbeenblessure op en is de komende weken niet inzetbaar voor Feyenoord.

Quinten Timber is ook nog altijd afwezig. De middenvelder raakte begin januari geblesseerd tijdens het trainingskamp in Spanje en hij kwam dit kalenderjaar nog geen officiële speelminuten. Het is nog onduidelijk wanneer hij precies terug kan keren.

Priske kan daarnaast ook niet beschikken over Chris-Kévin Nadje en Ramiz Zerrouki. Laatstgenoemde zal meerdere weken uit de roulatie zijn vanwege een onderbeenblessure.

Feyenoord reist dinsdag per bus af naar Frankrijk, waar woensdag om 21:00 uur het laatste duel in de League Phase van de Champions League op het programma staat.

Eerder op de dinsdag kregen de Rotterdammers al te horen dat er definitief geen fans mee mogen naar Lille. De Hoge Raad in Parijs deed die uitspraak in een kort geding dat was aangespannen door de club en supportersvereniging FSV de Feijenoorder. De Franse overheid weigerde toestemming te geven voor de komst van uitsupporters.

Volledige selectie Feyenoord: Justin Bijlow, Bart Nieuwkoop, Thomas Beelen, Inbeom Hwang, Gijs Smal, Ayase Ueda, Igor Paixão, Facundo González, Hugo Bueno, Luka Ivanušec, Gernot Trauner, Julián Carranza, Jeyland Mitchell, Timon Wellenreuther, Anis Hadj Moussa, Gjivai Zechiël, Antoni Milambo, Santiago Gimenez, Dávid Hancko, Ibrahim Osman en Ismail Ka.