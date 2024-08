Antef Tsoungui komt dit seizoen in actie voor OH Leuven, zo bevestigt Feyenoord. De Belgische club huurt de 21-jarige verdediger voor een jaar van de club uit Rotterdam, waar hij geen zicht op speeltijd had. Vorig seizoen verhuurde Feyenoord Tsoungui ook: toen aan FC Dordrecht.

De Belg maakte vorig jaar zomer de overstap van Brighton & Hove Albion naar De Kuip. Hij werd vervolgens vrijwel direct verhuurd aan Dordrecht.

Namens laatstgenoemde club noteerde Tsoungui dertig officiële duels. Daarin was hij goed voor een goal en een assist.

Eerder dit jaar verlengde de rechtspoot zijn contract bij Feyenoord nog tot medio 2026. Het duurt echter dus nog even voordat hij zijn officiële debuut voor de club gaat maken.

Ondanks dat hij deze zomer namelijk terugkeerde bij Feyenoord, kwam hij sindsdien nog geen enkele officiële minuut in actie voor de club. Daar komt komend seizoen geen verandering in, aangezien hij dus op huurbasis naar Leuven vertrekt.

Momenteel staat Leuven op de zesde plek in de Belgische Jupiler Pro League. Na drie gespeelde duels heeft de club vijf punten.

“Op het hoogste niveau van België krijgt Tsoungui dit seizoen de kans om opnieuw de nodige meters te maken en zo verder te groeien als profvoetballer”, aldus Feyenoord op de clubwebsite.